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Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

Aldatmak etkileyici hikayesiyle bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken, dizinin Güzide'si Vahide Perçin oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan usta oyuncu özel hayatıyla da merak konusu oldu. Bir kızı olduğu bilinen Vahide Perçin'in eski eşini ilk kez görenler ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in eski eşi...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:46
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

Vahide Perçin özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden oldu. Aldatmak dizisiyle ekranda fırtınalar estiren usta oyuncun eski eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

İşte Vahide Perçin'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi...

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

SILA TÜRKOĞLU - HALİL İBRAHİM CEYHAN

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

MERT RAMAZAN DEMİR - SERRA ARITÜRK

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

HANDE ATAİZİ-FİKRET KUŞKAN