03 Nisan 2023, Pazartesi
Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı
Aldatmak etkileyici hikayesiyle bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken, dizinin Güzide'si Vahide Perçin oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan usta oyuncu özel hayatıyla da merak konusu oldu. Bir kızı olduğu bilinen Vahide Perçin'in eski eşini ilk kez görenler ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in eski eşi...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:46
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