Aldatmak'ın Güzide’si Vahide Perçin’in eski eşi usta oyuncu çıktı! İlk kez görenler şaştı kaldı

Aldatmak etkileyici hikayesiyle bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından olurken, dizinin Güzide'si Vahide Perçin oyunculuğuyla bir kez daha hayran bıraktı. Ekranın en sevilen isimlerinden olan usta oyuncu özel hayatıyla da merak konusu oldu. Bir kızı olduğu bilinen Vahide Perçin'in eski eşini ilk kez görenler ise şaştı kaldı. İşte Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in eski eşi...