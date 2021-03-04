Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı, 10'ncu bölümü yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Nergis'in stüdyosuna yapılan saldırının ve Demir'in ölümünün yankıları sürerken, okulda Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar alınacak. Cüneyt ise Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kuracak. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...