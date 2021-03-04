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Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı, 10'ncu bölümü yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Nergis'in stüdyosuna yapılan saldırının ve Demir'in ölümünün yankıları sürerken, okulda Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar alınacak. Cüneyt ise Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kuracak. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 13:19
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Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir.

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Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir.

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Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker.

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Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır.

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Akıncı’da Fatih için beklenmedik karar!

Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

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