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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!
Bircan Bali, Reynmen olarak tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Bali, savcılığa verdiği dilekçesinde, Reynmen'in kendisini tehdit ettiği ve hakarette bulunduğunu savundu. Fenomen hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 04.03.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 14:19
Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!
Magazin programında sunuculuk yapan Bircan Bali, 'Reynmen' olarak bilinen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ı savcılığa şikayet etti.
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Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!
Avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunan Bircan Bali, Reymen'in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu savundu.
Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!
Söz konusu videoda, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan, ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.
Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!
DOSYA UZAKLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ
Olaya konu suçların 'uzlaştırma' kapsamında kalması sebebiyle suç duyurusu, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!
"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN VİDEO ÇEKTİM"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Reynmen, Bircan Bali'nin sürekli kasıtlı şekilde kendisini hakkında milyonlara ulaşan hakaret içerikli yorumlar yaptığını belirterek, kendisini savunma ve anlatma amacıyla suçlamaya konu videoyu çektiğini söyledi.