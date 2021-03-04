Sosyal medya fenomeni Reynmen’e hapis şoku!

Söz konusu videoda, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan, ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.