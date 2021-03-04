Kuruluş Osman reytingleri altüst etti! Osman Bey’in yeni düşmanı ‘Kara Şaman Togay’

Nikola'yı ele geçirmek için giriştiği harekatta tuzağa düşen ve Bizans kuvvetleri tarafından çembere alınan Osman Bey ve Alpleri, kanlarının son damlasına kadar savaştı. Osman Bey yaralıları savaş alanından çıkarmak için cansiperane mücadele ederken; düşmana büyük zayiat vererek çekildi. Bayhoca ve diğer yaralıların obaya gönderilmesinin ardından, bir avuç Alp'iyle birlikte pusu kuran Osman Bey, Göktuğ ve emrindeki Kuman askerlerinin yardımıyla Flatyos'u ele geçirdi.

