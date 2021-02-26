Akıncı 9. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle
Akıncı 9. yeni bölüm izle! | ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları 'Akıncı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Akıncı yeni bölüm canlı izleme adresi...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA
Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.