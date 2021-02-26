26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Medya Haberleri Akıncı 9. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

Akıncı 9. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

9. yeni bölüm izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Habercinin işi hayatın peşine takılmaktır." sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi...

MEDYA
Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
ABONE OL
Akıncı 9. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

AKINCI 9. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA