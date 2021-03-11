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Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı izleyiciler meraklandırdı. Akıncı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Cüneyt'in kumpası sonrası Kemal hapse girerken Güneş, incelemesini daha da derinleştirecek. Güneş'e araştırmasında destek olan Nergis, bir yandan da Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için harekete geçecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 11.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 15:03
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Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer.

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Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister.

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Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar.

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Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Akıncı da haberleri olmadan bu konuda onlara destek verir.

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Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar.

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