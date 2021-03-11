Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi? Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?
Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı izleyiciler meraklandırdı. Akıncı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Cüneyt'in kumpası sonrası Kemal hapse girerken Güneş, incelemesini daha da derinleştirecek. Güneş'e araştırmasında destek olan Nergis, bir yandan da Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için harekete geçecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 15:03
Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister.
Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar.
Akıncı da haberleri olmadan bu konuda onlara destek verir.
Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar.