Akıncı’da Cüneyt’ten ilk hamle! Nergis Fatih’i kurtarabilecek mi?

Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı izleyiciler meraklandırdı. Akıncı'nın merakla beklenen yeni bölümünde, Cüneyt'in kumpası sonrası Kemal hapse girerken Güneş, incelemesini daha da derinleştirecek. Güneş'e araştırmasında destek olan Nergis, bir yandan da Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için harekete geçecek. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...