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Akıncı 10. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

10. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, “Her insan ömründe birkaç hayat yaşarmış. Biri olmadı mı ötekine geçeriz.” sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Akıncı 10. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

AKINCI 10. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Akıncı dizisinin Nergisi Büşra Develi o gerçek ile herkesi şaşırttı! AKINCI DİZİSİNİN NERGİS'İ BÜŞRA DEVELİ O GERÇEK İLE HERKESİ ŞAŞIRTTI!

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