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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sürpriz nikah! Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Sürpriz nikah! Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile dünyaevine girdi. Koronavirüs nedeniyle aile ve şahitlerinin katıldığı küçük bir törenle evlenen çift, nikahı sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 12:49
Sosyal medyadan paylaştı videolarla fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar, 2019 yılında nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilerlerken bir dönem sürpriz bir şekilde yollarını ayıran çift, hayatlarını birleştirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkili, sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Sakallıoğlu ve Yırtar, koronavirüs pandemisi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı küçük bir organizasyonla evlendiklerini duyurdu.
Mutlu haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle duyuran 32 yaşındaki Yasemin Sakallıoğlu, "Bir küçük sürprizimiz var" ifadelerini kullandı.
"EVLENMEK HOŞUMUZA GİDER"
Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni, eşi ile birlikte çekilen karelerine, "Evlenmek hoşumuza gider" şeklindeki esprili bir not düşerken, takipçilerinden 400 bin beğeni aldı.
"KİMSE KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSETMESİN"
İkili, Instagram üzerinden şu ortak açıklamayı yaptı:
"İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırladığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdik. Malum bir yakın akrabayı çağırsak, diğerine haksızlık olacaktı..."