Sürpriz nikah! Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi

"KİMSE KENDİNİ DEĞERSİZ HİSSETMESİN"

İkili, Instagram üzerinden şu ortak açıklamayı yaptı:

"İçinde bulunduğumuz süreç özel günlerimizi 50 davetli ile sınırladığından bu mutlu günümüzü iki tarafın da annesi, babası ve şahitleri eşliğinde gerçekleştirdik. Malum bir yakın akrabayı çağırsak, diğerine haksızlık olacaktı..."

