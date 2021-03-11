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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gönülleri fethetti. Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın memleketi...

Giriş Tarihi: 11.03.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 15:25
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Soral, alen nereli olduğuyla merak konusu oldu. İşe Hande Soral ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Furkan Andıç - Annesi Boşnak, babası Trabzonlu

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Aybüke Pusat – Ankara

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Akın Akınözü – Ankara

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral bakın aslen nereliymiş!

Evrim Alasya - İstanbul

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