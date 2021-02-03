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Haberler Galeri Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Atv'nin merakla beklenen yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Babasının gerçek yüzüyle tanışan Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntüler. Görüntüleri almak isteyen Cüneyt'in yaptığı plan ise Fatih ve Nergis'in yakınlaşmasına neden olur. İşte Akıncı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 16:48
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Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar.

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Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır.

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Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır.

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Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır.