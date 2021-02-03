Akıncı’da Cüneyt’in planı ortalığı karıştıracak! Fatih ve Nergis…

Atv'nin merakla beklenen yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Babasının gerçek yüzüyle tanışan Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntüler. Görüntüleri almak isteyen Cüneyt'in yaptığı plan ise Fatih ve Nergis'in yakınlaşmasına neden olur. İşte Akıncı'nın 6. bölümünde yaşanacaklar...