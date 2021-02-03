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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Rol aldığı komedi dizilerinin ardından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan ve oyunculuğuyla tam not alan Demet Özdemir, güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapan sevenleri güzel oyuncunun estetiksiz halini görünce inanamadı. İşte Demet Özdemir'in olay olan estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 17:48
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Son yılların en popüler oyuncularından olan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle adından söz ettiren Demet Özdemir estetiksiz haliyle şok etti. İşte Demet Özdemir'in estetik yaptırmadan önceki hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner

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  • 84
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner

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  • 84
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner

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  • 84
Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir'in estetiksiz hali şoke etti! Değişimi pes dedirtti

Aslıhan Güner