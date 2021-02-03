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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri EDHO hayranlarını heyecanlandıran gelişme! Olgun Şimşek geri dönecek mi? Kimsesiz Doğan'ın gelmesiyle birlikte... EDHO hayranlarını heyecanlandıran gelişme! Olgun Şimşek geri dönecek mi? Kimsesiz Doğan'ın gelmesiyle birlikte...
Atv ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Dizinin üçüncü sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicinin gönlünü kazanan Olgun Şimşek'in diziye geri döneceği iddia ediliyordu. Son olarak Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde oynayan Olgun Şimşek'in diziye veda etmesinin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar daha da arttı. Kimsesiz Doğan'ın da diziye katılmasının ardından heyecanlı, ünlü oyuncunun yeniden EDHO kadrosunda yer alıp almayacağı merak edilmeye başlandı.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 16:28
Kimsesiz Yaşar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönecek mi? ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Kimsesiz Yaşar'ı Olgun Şimşek'in geri döneceği iddia edildi. Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu son olarak Ramo'da Cihangir karakterine hayat vermişti. Oyuncunun Ramo'ya veda etmesinin ardından sosyal medyada "Kimsesiz Doğan geldi, Kimsesiz Yaşar'da gelsin" paylaşımları yapılmaya başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR OLGUN ŞİMŞEK GERİ DÖNECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Kimsesiz Yaşar karakteriyle EDHO'da gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Olgun Şimşek'in diziye geri dönüp dönmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin takipçileri, Olgun Şimşek'in yeniden kadroda yer almasını istiyor.
KİMSESİZ DOĞAN'IN GELMESİ İDDİALARI ARTIRDI
Senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona bu adı veren Kimsesiz Doğan'ın diziye katılmasıyla birlikte Kimsesiz Doğan'ın da yeniden dönmesi yönünde beklentiler arttı.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Yenice köyünde Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.