Akıncı 5. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle
Akıncı 5. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 5. yeni bölümüyle ekranlara gelen Akıncı dizisinde, "Akıncı teslim ol!" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları 'Akıncı canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Akıncı yeni bölüm canlı izleme adresi...
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Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.