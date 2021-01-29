AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

AKINCI 5. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE