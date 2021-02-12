Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, 7. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Yücel'i öldürenlerin peşine düşen Akıncı, kimliğinin açığa çıkması riskiyle karşı karşıya kalacak. Kendisini bir tuzağın içinde bulan Akıncı kendisini nasıl kurtaracak? İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...