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Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, 7. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Yücel'i öldürenlerin peşine düşen Akıncı, kimliğinin açığa çıkması riskiyle karşı karşıya kalacak. Kendisini bir tuzağın içinde bulan Akıncı kendisini nasıl kurtaracak? İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.02.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 15:10
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Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrolü canlandırdığı Akıncı'nın yeni bölümünde heyecan tavan yapacak. Kendisini bir tuzağın içinde bulan Akıncı, kimliğinin açığa çıkması riskiyle karşı karşıya kalacak. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar…

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Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler.

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Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır.

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Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır.

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Akıncı tuzağa düşüyor! Kimliği açığa mı çıkıyor?

Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.