Akıncı’nın yıldızı Şükrü Özyıldız’ın eski sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer bir zamanlar...

Akıncı dizisinde canlandırdığı rolle ilgi odağı olan Şükrü Özyıldız, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özyıldız'ın eski sevgilisi şoke etti. Özyıldız'ın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan biriyle aşk yaşadığını görenler çok şaşırdı. İşte Şükrü Özyıldız'ın eski sevgilisi...