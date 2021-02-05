Akıncı 6. bölüm canlı izle | Akıncı yeni bölüm izle

Akıncı 6. yeni bölüm izle! Akıncı yeni bölüm izle | ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı dizisi reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle dizi severlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 6. yeni bölümüyle canlı olarak ekranlara gelen Akıncı'da, 'Yalvarmanın işe yaramadığı zamanlar vardır...'' sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları 'Akıncı canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Akıncı yeni bölüm canlı izleme adresi...

AKINCI 6. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

"YALVARMANIN İŞE YARAMADIĞI ZAMANLAR VARDIR...'"

Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır.

Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.