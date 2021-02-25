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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı soluksuz izlenecek! Nergis’in itirafı olay olacak Akıncı soluksuz izlenecek! Nergis’in itirafı olay olacak
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, 26 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak 9. bölümüyle ekran başına kilitleyecek. Sırrını saklamaya çalışan Kemal iyice köşeye sıkışırken Cüneyt de bu sırrın peşinde düşecek. Annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının peşine düşen Nergis'in Akıncı'ya yapacağı büyük itiraf ise bölüme damga vuracak. İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 14:11
Akıncı'nın 9. bölümü yine ekran başına kilitleyecek. Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir.
Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer.
İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir.
Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.