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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Burcu Çağrı ile adı anılan Emre Altuğ’dan aşk açıklaması geldi Burcu Çağrı ile adı anılan Emre Altuğ’dan aşk açıklaması geldi
Çağla Şıkel'le boşanmasının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Emre Altuğ'ın eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel'e olan benzerliğiyle de dikkat çeken Çağrı, yaptığı paylaşımla aşk iddialarını güçlendirirken Altuğ yaptığı açıklamada, "Benim o kişi ile bir ilgim yok" dedi.
Giriş Tarihi: 25.02.2021 13:19
Çağla Şıkel'den ayrıldıktan sonra uzun süredir hayatında kimse olmayan Emre Altuğ'un adı eski manken Burcu Çağrı ile anılıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski manken Burcu Çağrı, birliktelik yaşadığı şarkıcı Emre Altuğ'un da yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.
Emre Altuğ, oğullarının annesi Çağla Şıkel'den 2015'te boşanmıştı. 2016 yılında "Bana üç yıl boyunca aşk yok" diyen yakışıklı popçunun, Burcu Çağrı ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
Burcu Çağrı, tıpkı Çağla Şıkel gibi konservatuvarda bale eğitimi aldı, mankenlik ve oyunculuk yapması dikkatlerden kaçmamıştı.
Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyan Çağrı,
"Bizim sevgimiz, bağımız gün geçtikçe çoğalıp arttı. Bazen nefret ettik, bazen üzüldük ama birbirimizden kopamadık, vazgeçemedik" açıklamasını yapmıştı.