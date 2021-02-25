Burcu Çağrı ile adı anılan Emre Altuğ’dan aşk açıklaması geldi

Çağla Şıkel'le boşanmasının ardından uzun süredir hayatına kimseyi almayan Emre Altuğ'ın eski manken Burcu Çağrı ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel'e olan benzerliğiyle de dikkat çeken Çağrı, yaptığı paylaşımla aşk iddialarını güçlendirirken Altuğ yaptığı açıklamada, "Benim o kişi ile bir ilgim yok" dedi.