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Akıncı 8. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

8. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan , reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Akıncı tuzaktan kurtuldu!" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Akıncı 8. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.

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