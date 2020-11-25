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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı bomba gibi geliyor! İşte Türkiye’nin yeni kahramanı… Akıncı bomba gibi geliyor! İşte Türkiye’nin yeni kahramanı…
Atv'nin yeni dizisi Akıncı ekrana bomba gibi gelmeye hazırlanıyor! Kökleri Osmanlı'ya dayanan bir kahramanın hikayesinin anlatıldığı Akıncı'nın 3. Tanıtım filmi büyük merak uyandırdı. "Hiçbir suç cezasız kalmaz." sloganıyla gelen Akıncı güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilgi odağı oldu. İşte Akıncı ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 14:02
Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yayınlanan yeni fragmandaki aksiyon sahneleri, izleyiciden büyük ilgi gördü.
NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Akıncı dizisinin yeni tanıtımı ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırırken sosyal medyada da olumlu tepkiler alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.
Atv'de ekran macerasına başlamak için gün sayan Akıncı'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.
İŞTE AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI
Akıncı'nın başrol oyuncuları dışındaki karakterleri de internet dünyasında araştırılmaya başlandı. İşte Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu...