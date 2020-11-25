Akıncı bomba gibi geliyor! İşte Türkiye’nin yeni kahramanı…

Atv'nin yeni dizisi Akıncı ekrana bomba gibi gelmeye hazırlanıyor! Kökleri Osmanlı'ya dayanan bir kahramanın hikayesinin anlatıldığı Akıncı'nın 3. Tanıtım filmi büyük merak uyandırdı. "Hiçbir suç cezasız kalmaz." sloganıyla gelen Akıncı güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilgi odağı oldu. İşte Akıncı ile ilgili tüm detaylar...