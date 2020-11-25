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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den ikinci bebek müjdesi! Böyle duyurdular Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi’den ikinci bebek müjdesi! Böyle duyurdular
2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında ilk çocukları Efehan'ı kucağına almıştı. Sevilen çiftten ikinci bebek müjdesi geldi. Çift müjdeli haberi sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla duyurdu.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 14:31
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Efehan'ı geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu.
'EN MUTLU AN'
Müjdeli haberi Instagram hesaplarından duyuran Tolgahan Sayışman, "En muazzan hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" dedi.
'SENİNLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'
Abazi ise duygularını, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" sözleriyle dile getirdi.
Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve 'hayırlı olsun' mesajları yağdı.