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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da ortalık karışıyor! Yılmaz silahını eline alıyor Bir Zamanlar Çukurova’da ortalık karışıyor! Yılmaz silahını eline alıyor
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ortalık bir kez daha karışıyor. 74'ncü bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'da, Müjgan'ın hamile olduğu haberini alan Züleyha, bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara varır. Sevda'nın konağa yerleşmesi Saniye'nin hayatını zorlaştırırken Gaffur kovulacakları korkusuyla bir kez daha yanlış adım atar. Müjgan'ın hamile olduğu haberi Yılmaz'ı çıldırtır. Çığırından çıkan olaylar sonucu Yılmaz, silahını bir kez daha eline alır. Peki Yılmaz'ı çıldırtan ve eline silah aldıran olay ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 25.11.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 12:43 MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK MI?
'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
GALERİ DEVAM EDİYOR BEHİCE'NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir.
Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.
SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE'NİN HAYATI ZORLAŞIYOR
Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir.
Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.