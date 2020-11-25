Bir Zamanlar Çukurova’da ortalık karışıyor! Yılmaz silahını eline alıyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde ortalık bir kez daha karışıyor. 74'ncü bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova'da, Müjgan'ın hamile olduğu haberini alan Züleyha, bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara varır. Sevda'nın konağa yerleşmesi Saniye'nin hayatını zorlaştırırken Gaffur kovulacakları korkusuyla bir kez daha yanlış adım atar. Müjgan'ın hamile olduğu haberi Yılmaz'ı çıldırtır. Çığırından çıkan olaylar sonucu Yılmaz, silahını bir kez daha eline alır. Peki Yılmaz'ı çıldırtan ve eline silah aldıran olay ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...