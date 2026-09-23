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Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin karakterini canlandıran Akın Akınözü, 36. yaşını kutladı. Doğum gününde iki yıl önce hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nü anan ünlü oyuncunun duygusal mesajı, takipçilerini duygulandırdı.

Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 1

ATV'nin yeni tarih dizisi Aşk ve Taht'ta Sultan Alaeddin karakterine hayat veren Akın Akınözü, 36 yaşına girdi.

Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 2

AKIN AKINÖZÜ 36 YAŞINDA

Başarılı oyuncu, doğum gününde "36 yıl boyunca neye tutunacağımı ve neyi bırakacağımı öğrenmişim..." notuyla siyah-beyaz bir karesini paylaştı.

Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 3

Akınözü, ardından annesi Özlem Akınözü'nü andığı duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerini duygulandırdı.

Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 4

İki yıl önce hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü adına Bingöl'de kurulan "Özlem Akınözü Arın Atölyesi"nin açılışında konuşma yapan Akınözü, gözyaşlarını tutamamıştı.

Akın Akınözü gözyaşlarını tutamadı! AKIN AKINÖZÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 5

"BANA BUNDAN DAHA GÜZEL BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VEREMEZDİNİZ"

Annesini andığı doğum günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir yaş daha aldım.

Bir zamanlar bize verilenleri sayarken, bir noktadan sonra bizden başkasına ne kaldığına bakmaya başlıyoruz...

Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 6

Annem burada değil; ama onun adı bugün hiç tanımadığı çocukların okul çantalarında, kalemliklerinde yaşamaya devam ediyor...

Bana bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi veremezdiniz.

İyi ki varsınız.

Hepinize yürekten teşekkür ederim. 🤍"

Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı 7

Ünlü ismin paylaşımı 40 binden fazla beğeni alırken, takipçileri de "Doğum günün kutlu olsun", "Nice yıllara" şeklinde binlerce yorum yaptı.

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