Akın Akınözü, 36. yaşında annesi Özlem Akınözü'nü duygusal sözlerle andı
Aşk ve Taht dizisinde Sultan Alaeddin karakterini canlandıran Akın Akınözü, 36. yaşını kutladı. Doğum gününde iki yıl önce hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü'nü anan ünlü oyuncunun duygusal mesajı, takipçilerini duygulandırdı.
ATV'nin yeni tarih dizisi Aşk ve Taht'ta Sultan Alaeddin karakterine hayat veren Akın Akınözü, 36 yaşına girdi.
AKIN AKINÖZÜ 36 YAŞINDA
Başarılı oyuncu, doğum gününde "36 yıl boyunca neye tutunacağımı ve neyi bırakacağımı öğrenmişim..." notuyla siyah-beyaz bir karesini paylaştı.
Akınözü, ardından annesi Özlem Akınözü'nü andığı duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, takipçilerini duygulandırdı.
İki yıl önce hayatını kaybeden annesi Özlem Akınözü adına Bingöl'de kurulan "Özlem Akınözü Arın Atölyesi"nin açılışında konuşma yapan Akınözü, gözyaşlarını tutamamıştı.
"BANA BUNDAN DAHA GÜZEL BİR DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ VEREMEZDİNİZ"
Annesini andığı doğum günü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün bir yaş daha aldım.
Bir zamanlar bize verilenleri sayarken, bir noktadan sonra bizden başkasına ne kaldığına bakmaya başlıyoruz...