Annem burada değil; ama onun adı bugün hiç tanımadığı çocukların okul çantalarında, kalemliklerinde yaşamaya devam ediyor...

Bana bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi veremezdiniz.

İyi ki varsınız.

Hepinize yürekten teşekkür ederim. 🤍"