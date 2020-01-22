Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aralarındaki uyum nedeniyle rol arkadaşı Burcu Özberk ile oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.