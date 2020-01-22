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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizideki başarılı performansıyla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aralarındaki uyum nedeniyle rol arkadaşı Burcu Özberk ile oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

AFİLİ AŞK'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Giriş Tarihi: 22.01.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 13:44
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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk dizisinde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Çağlar Ertuğrul ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri…

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EMİR BENDERLİOĞLU

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EGE KÖKENLİ

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EGE KÖKENLİ VE LİOR AHİTUV