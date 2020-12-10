Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 için gelen son dakika haberine göre; Cemal Hünal'ın ardından Öykü Çelik ve Okan Kurt'a teklif götürüldüğü iddia edildi. TV8 ekranlarında nefes kesen mücadeleye sahne olan yarışma programı Survivor 2021 için geri sayım sürüyor. Yeni yarışmacılar için gelen haberleri ahaber.com.tr olarak derledik. İşte, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlayacak? Başvuru...