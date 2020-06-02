Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

Survivor'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar için farklı bir ödül konseptine gidildi. Ödül oyununu kazanan takım, dünyaca ünlü bir yıldızın lüks villasına götürüldü. Malikane ödülü günlerce konuşulurken, malikanenin kime ait olduğunu herkesten saklanmıştı. Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu villanın Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'e ait olduğunu açıklasa da gerçek öyle çıkmadı. İşte Survivor'daki malikanenin gerçek sahibi...