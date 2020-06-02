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Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

Survivor'da bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan yarışmacılar için farklı bir ödül konseptine gidildi. Ödül oyununu kazanan takım, dünyaca ünlü bir yıldızın lüks villasına götürüldü. Malikane ödülü günlerce konuşulurken, malikanenin kime ait olduğunu herkesten saklanmıştı. Survivor Panorama sunucusu Hakan Hatipoğlu villanın Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony'e ait olduğunu açıklasa da gerçek öyle çıkmadı. İşte Survivor'daki malikanenin gerçek sahibi...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 13:40
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Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

Survivor 2020 ilgiyle izlenmeye devam ederken, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir ödül konseptine gidildi ve ödül oyununu kazanan takım malikane ödülüne gönderildi. Ancak Nisan ayından beri kullanılan malikanenin sahibi sır gibi saklandı.

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Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

Hakan Hatipoğlu o malikanenin Jennifer Lopez'in eski eşine ait olduğunu ifade etmişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Acun Ilıcalı, son yayınlanan bölümde malikanenin gerçek sahibini açıkladı.

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Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

'Survivor' dün akşam 94. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı gecede, kazanan takım malikanede kurulan spa merkezinde rahatlayacaktı.

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Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

Çekişmeli geçen oyun sonrası kazanan gönüllüler takımı oldu. Seremonide konuşan Acun Ilıcalı ise ödül malikanesinin sahibini açıkladı.

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Acun Ilıcalı Survivor ödül villasının kime ait olduğunu açıkladı! Sır gibi saklamıştı…

Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.