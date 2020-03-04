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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara müjdeli bir haber geldi. Dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, her hafta Türkiye'den gelecek bir kişinin parkurlarda yarışacağını söyledi. Survivor tarihinde ilk defa yaşanacak olan bu olay yarışmacıları da heyecanlandırdı.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 16:24
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