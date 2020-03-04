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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara müjdeli bir haber geldi. Dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, her hafta Türkiye'den gelecek bir kişinin parkurlarda yarışacağını söyledi. Survivor tarihinde ilk defa yaşanacak olan bu olay yarışmacıları da heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 16:24
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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…

Survivor yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara müjdeli bir haber geldi. Elemenin yaşandığı bölümde konuşan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili bir sürprizi açıkladı.

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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…

"HER HAFTA TÜRKİYE'DEN BİRİ GELECEK"

Her hafta ülkemizden birinin adaya gideceğinin müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi. Ilıcalı'nın açıklaması adadaki yarışmacıları da heyecanlandırdı.

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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'un üçüncü haftasında dokunulmazlığı kaybeden takım Ünlüler olmuş, yapılan oylamada en çok oyu alan Derya Can ilk eleme adayı olmuştu.

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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…

Eleme konseyinde Survivor 3. hafta SMS sıralamasının belli olmasıyla birlikte diğer 2 eleme adayı da açıklandı.

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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi: Survivor'da her hafta bir isim…

Sıralamada ilk iki sırayı alan Ersin ve Barış, ünlülerden İrem ve Sercan'ı eleme adayı olarak gösterdiler. Bu üç eleme adayı arasında en az SMS oyu alan Derya Can, Survivor'dan elendi.