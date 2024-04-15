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Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri'nin Kamuran Abi'si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan'ın...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizide pavyonun patronu Kamuran'ı canlandıran Deniz Erdoğan'ın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte, İnci Taneleri'nin Kamuran'ı bakın kimin abisi çıktı!

Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 16:22
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Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri’nin Kamuran Abi’si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ın...

İnci Taneleri dizisi yayınlandığı ilk günden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri’nin Kamuran Abi’si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ın...

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizi özellikle pavyon sahneleriyle gündemde.

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Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri’nin Kamuran Abi’si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ın...

Dizide mekanın patronu Kamuran karakterini canlandıran oyuncu Deniz Erdoğan'ın kim olduğunu merak edip araştıranlar, hayrete düştü.

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Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri’nin Kamuran Abi’si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ın...

Deniz Erdoğan'ın Yılmaz Erdoğan ile bağlantısı ise herkesi şoke etti.

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Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri’nin Kamuran Abi’si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan’ın...

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