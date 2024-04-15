Abi-kardeş aynı dizide! İnci Taneleri'nin Kamuran Abi'si bakın kimmiş! Rol arkadaşı Yılmaz Erdoğan'ın...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, konusu ve oyuncularıyla adından söz ettiriyor. Kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizide pavyonun patronu Kamuran'ı canlandıran Deniz Erdoğan'ın izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hakkında çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı. İşte, İnci Taneleri'nin Kamuran'ı bakın kimin abisi çıktı!