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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

ABD'li ünlü rapçi 'Blueface' Los Angeles sokaklarında tartışma yaratan bir olaya imza attı. Gerçek adı Johnathan Michael Porter olan rap şarkıcısı Los Angeles'ın Skid Rov bölgesinde lüks cipinin üzerine çıkarak çevresine toplanan insanlara para saçtı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:00
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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

ABD'li rap şarkıcısı 'Blueface' tartışma yaratan bir olaya imza attı.

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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı.

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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

'Blueface' olarak bilinen rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, Los Angeles şehrinde bulunan Skid Rov bölgesinde, lüks cipinin üzerine çıkarak çevresinde toplanan insanlara para saçtı.

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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

Şarkıcı, yanında getirdiği poşetlerdeki paraları saçmaya başladığı anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.