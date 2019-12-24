ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı

ABD'li ünlü rapçi 'Blueface' Los Angeles sokaklarında tartışma yaratan bir olaya imza attı. Gerçek adı Johnathan Michael Porter olan rap şarkıcısı Los Angeles'ın Skid Rov bölgesinde lüks cipinin üzerine çıkarak çevresine toplanan insanlara para saçtı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.