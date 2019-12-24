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ABD’li rapçi Blueface sokakta para saçtı
ABD'li ünlü rapçi 'Blueface' Los Angeles sokaklarında tartışma yaratan bir olaya imza attı. Gerçek adı Johnathan Michael Porter olan rap şarkıcısı Los Angeles'ın Skid Rov bölgesinde lüks cipinin üzerine çıkarak çevresine toplanan insanlara para saçtı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı takipçileri arasında tartışmaya neden oldu.
Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 17:00
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