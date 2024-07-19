19 Temmuz 2024, Cuma
7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...
Arabesk fantezi müziğin sevilen isimlerinden İbrahim Erkal, 7 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ünlü şarkıcı, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında yaşadığı talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybetmişti. Henüz 51 yaşındayken hayata veda eden Erkal'ın ani gidişi hayranlarını yasa boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı. Bu açıklamalar sonrası Erkal'ın en küçük kızı Elif Su'nun son hali de merak edildi. İşte İbrahim Erkal'ın çocukları...
Giriş: 19.07.2024 12:45 Güncelleme: 19.07.2024 12:49
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