7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

"İNANMADIM"

Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince...

Hastanede bir kere gördüm bir daha görmedim. Doktorlarla görmeye girdiğimde 'Ölmüş' dedim.