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7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

Arabesk fantezi müziğin sevilen isimlerinden İbrahim Erkal, 7 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ünlü şarkıcı, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında yaşadığı talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybetmişti. Henüz 51 yaşındayken hayata veda eden Erkal'ın ani gidişi hayranlarını yasa boğmuş, ardında gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı. Bu açıklamalar sonrası Erkal'ın en küçük kızı Elif Su'nun son hali de merak edildi. İşte İbrahim Erkal'ın çocukları...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 12:45 Güncelleme: 19.07.2024 12:49
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7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. "Canısı", "De Get Yalan Dünya", "Çare Gelmez" gibi birçok sevilen esere imza atan sanatçının ani ölümü, sevenlerini yasa boğmuştu.

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7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetmiş ve yere kafasını vurduktan sonra beyin kanaması geçiren sanatçı, hastanede verdiği 30 günlük savaşın sonunda vefat etmişti.

İLK KEZ ANLATTI

Geçtiğimiz günlerde "Burası Önemli" YouTube programına konuk olan Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ın vefat ettiği günün detaylarını ilk kez anlattı.

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7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

"2.5 SAAT YALNIZ BAŞINA BEKLEMİŞ"

O günü anlatırken gözleri dolan Filiz Erkal, "Akşam 9'da çıktı bir daha gelemedi. Beni en çok üzen 2.5 saat o otoparkta kimsesiz kalışıydı. Ben onu normalde hep arardım. O gün de bebek çok fazla ağladı, huzursuzdu. Onunla birlikte uyuyup kalmışım. Telefona uyandım. Komşum kızını doktora götürüyor, İbrahim'i yerde görüyor. Güvenlik aradı beni. Benim de teyzemle yardımcım yanımdaydı. Onlar indiler. İnen, gelmedi...

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7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

"İNANMADIM"

Bebek var inemiyorum. Ambulans geliyor, polis geliyor. Yukarıdan izliyorum ama inemiyorum. Bir şey olduğunu fark ettim tabii. Teyzem çıkınca 'İbrahim Abi'nin tansiyonu yükselmiş' diye söyledi. İnanmadım. Sonra hastaneye gidince...

Hastanede bir kere gördüm bir daha görmedim. Doktorlarla görmeye girdiğimde 'Ölmüş' dedim.

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7 yıl önce vefat eden İbrahim Erkal çocukları kocaman oldu! Sadece 12 gün görebildiği kızı...

'PARA PUL ÖNEMLİ DEĞİL" DERDİ

Bize hep 'para pul önemli değil onlar gelir geçer ben size çok güzel bir miras bırakacağım' demişti. Doğru demiş 12 günlükken babası ölen kızım Elif Su bile babasını çok iyi tanıyor ve çok seviyor. Bizi her gören İbrahim'in nasıl iyi bir insan olduğunu nasıl sevdiklerini anlatıyor. Bu bizi çok gururlandırıyor. 7 sene geçti hala gönüllerde."