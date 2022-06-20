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5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe evliliklerinin ilk yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Gülşe ilk kez görüntülendi. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle bir düğünde dans ederken görüntülenen Gülşe'nin büyüyen karnı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:55
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5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

Futbolcu Mesut Özil, tescilli güzel Amine Gülşe ile 2019 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

Mutlu evliliklerinden Eda adında bir kızları olan Amine Gülşe ve Mesut Özil'den geçtiğimiz aylarda yeni bebek müjdesi gelmişti.

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5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

Amine Gülşe'nin Nisan ayında ikinci bebeğine 3 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Bir düğüne katılan Amine Gülşe'nin son hali ortaya çıktı.

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5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

Şimdilerde 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, vücudunu saran yeşil elbisesi ile karnı burnunda dans ederken görüntülendi.

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5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

Gülşe'nin o anları kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Büyüyen karnıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun son haline yorum üstüne yorum yağdı.