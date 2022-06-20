5 aylık hamile olan Amine Gülşe ilk kez görüntülendi! Karnı burnunda göbek attı

2019 yılında nikah masasına oturan Mesut Özil ile Amine Gülşe evliliklerinin ilk yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Gülşe ilk kez görüntülendi. Vücudunu saran yeşil elbisesiyle bir düğünde dans ederken görüntülenen Gülşe'nin büyüyen karnı dikkat çekti.