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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! 'Çirkin' yorumuna yanıt...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu birlikteliğinden ise Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri oldu. Ünlü isim son olarak ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi. O görüntüler ilgi odağı olurken, Şefkatli, bir takipçisinin 'çirkin' yorumuna ise bakın nasıl cevap verdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 11:49
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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! ’Çirkin’ yorumuna yanıt...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! ’Çirkin’ yorumuna yanıt...

İlk kez anne- baba olma sevincini yaşayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, aylar sonra ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! ’Çirkin’ yorumuna yanıt...

Oğullarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan çiftin paylaşımları takipçiler tarafından ilgi odağı oldu.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! ’Çirkin’ yorumuna yanıt...

'ÇİRKİN' MESAJI İFŞA ETTİ

Takipçilerinden biri; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklinde bir yorum yaptı.

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İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! ’Çirkin’ yorumuna yanıt...

Tİ'YE ALDI

Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; "Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi ti'ye aldı.