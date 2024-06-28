İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez gösterdi! İkizleri bakın kime benziyor! 'Çirkin' yorumuna yanıt...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın evliliğinden dünyaya gelen oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi. Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in mutlu birlikteliğinden ise Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizleri oldu. Ünlü isim son olarak ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi. O görüntüler ilgi odağı olurken, Şefkatli, bir takipçisinin 'çirkin' yorumuna ise bakın nasıl cevap verdi.