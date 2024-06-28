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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık'ın son haline bakın nasıl değişmiş...

Eski zamanların popüler dizisi Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgi görüyor. Dizinin tekrar bölümleri izleyiciler tarafından severek takip edilirken, oyuncuları da son halleriyle sık sık gündem oluyor. Dizide Doğu Eşrefoğlu karakterine hayat veren Altan Akışık, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise son haliyle yeniden gündemde. İşte Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inin şimdiki görüntüsü...

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 16:32
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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık’ın son haline bakın nasıl değişmiş...

Türk televizyon tarihinde efsanevi bir yere sahip olan Kurtlar Vadisi, aradan geçen yıllara rağmen hala gündemde.

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık’ın son haline bakın nasıl değişmiş...

Dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan 'Doğu Eşrefoğlu', yani nam-ı diğer Doğu Bey, hafızalarda yer etmişti. Bu karaktere hayat veren 80 yaşındaki usta oyuncu Altan Akışık, Kurtlar Vadisi'ne katılma sürecini aradan geçen yılların ardından ilk kez anlatmıştı.

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık’ın son haline bakın nasıl değişmiş...

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Altan Akışık diziye katılış sürecini şöyle anlattı:

"Diziye Osman Sınav yapımcıyken katıldım. Osman Sınav'ı eskiden beri tanırım. Beni görüşmeye çağırdı ve diziye böyle bir karakter ekleyeceğini söyledi. Bu karakteri canlandırmanı istiyorum diyerek teklif sundu. Kabul ettim.

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık’ın son haline bakın nasıl değişmiş...

Hatta Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı. Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler. 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."

Böylece ilk sezondaki 5-6 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.

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Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık’ın son haline bakın nasıl değişmiş...

Usta oyuncunun son hali de merak konusu oldu. İşte Altan Akışık başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...