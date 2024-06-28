28 Haziran 2024, Cuma
Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık'ın son haline bakın nasıl değişmiş...
Eski zamanların popüler dizisi Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir ilgi görüyor. Dizinin tekrar bölümleri izleyiciler tarafından severek takip edilirken, oyuncuları da son halleriyle sık sık gündem oluyor. Dizide Doğu Eşrefoğlu karakterine hayat veren Altan Akışık, geçtiğimiz yıl yapmış olduğu bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise son haliyle yeniden gündemde. İşte Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inin şimdiki görüntüsü...
Giriş: 28.06.2024 16:32
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