Kurtlar Vadisi’nin Doğu Bey’i 22 yıl sonra itiraf etti! Altan Akışık’ın son haline bakın nasıl değişmiş...

Hatta Osman Sınav bu karakteri daha sık kullanacağını söyledi. Bir iki hafta sonra her bölümde yer alacak bir karakter olacağını belirtti. Fakat öyle olmadı. Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler. 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti."

Böylece ilk sezondaki 5-6 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.