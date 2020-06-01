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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, verdiği kilolarla şaşırtamaya devam ediyor. Peş peşe yaşadığı hamilelikler sonrası aldığı aşırı kilolar nedeniyle bir dönem sosyal medyanın gündemine oturan Buse Terim, kısa sürede 25 kilo birden verdi. Yaşadığı değişimle herkesi şaşırtan Terim, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:47
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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, bir dönem aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine oturmuş, olumsuz yorumlara maruz kalmıştı. Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken Terim, yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. 25 kilo veren Terim, zayıflama süreci hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

2. Sayfa programına konuk olan Buse Terim, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı.

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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem 'Aralıklı Oruç'. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." dedi.

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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

'ALIŞKANLIKLARIMI DEĞİŞTİRDİM'

En kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememesinin altına çizen Terim, aralıklı oruç yöntemin kendisine çok iyi geldiğini ancak herkeste bu kadar etkili olamayacağını da belirtti.

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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

Buse Terim, "Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı da değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım. Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım" dedi.