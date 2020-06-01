25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı

İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem 'Aralıklı Oruç'. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." dedi.

