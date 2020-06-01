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25 kilo veren Buse Terim fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, verdiği kilolarla şaşırtamaya devam ediyor. Peş peşe yaşadığı hamilelikler sonrası aldığı aşırı kilolar nedeniyle bir dönem sosyal medyanın gündemine oturan Buse Terim, kısa sürede 25 kilo birden verdi. Yaşadığı değişimle herkesi şaşırtan Terim, fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:47
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