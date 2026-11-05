23 yıllık bekleyişte sıcak gelişme! Elife Doğrul dosyasında gözaltılar
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elife Doğrul dosyasında yeni gelişme yaşandı. Aydın, İzmir ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında kayınbiraderlerin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Hülya, operasyon haberini canlı yayında öğrenince gözyaşlarına hâkim olamadı.
2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra ortadan kaybolan ve aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un şüpheli kayboluşu, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme gelmişti.
3 İLDE OPERASYON
Olayla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortak çalışması sonucunda operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kayınbiraderler Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı, Aydın'ın Söke ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Metin Musacalı'nın ikinci eşi Serap Gezer, Mersin'de gözaltına alındı.
Elife Doğrul'un cesedinin yerini değiştirdiği iddia edilen ve kayınbirader Türkeş Musacalı tarafından konuşmaması için tehdit edildiğini öne süren Ufuk Koluçolak ise İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.
ACILI AİLENİN SEVİNCİ EKRANA YANSIDI
Yıllardır annesinin ölümüne ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılmasını bekleyen Hülya, operasyon haberini canlı yayında Müge Anlı'dan öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
Emniyet güçlerine ve Söke Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden acılı evlat, "Yıllardır döktüğüm gözyaşlarında boğulacaklar, annemin kanı yerde kalmayacak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Müge Anlı ise dosyadaki eksik parçaların, gerçekleştirilen operasyonlar ve gözaltılarla birlikte tamamlanacağına inandığını belirtti.
NELER OLMUŞTU?
Dosyada ortaya atılan çarpıcı iddialar ve şüpheler üzerine savcılık harekete geçerken, olayda adları sıkça geçen kayınbiraderler Metin ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 5 Kasım 2026 tarihli yayına ise Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı'nın açıklamaları damga vurdu.