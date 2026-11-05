MÜGE ANLI DA DUYGULANDI Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Meral Musacalı, anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da duygulandırdı. Metin Musacalı ile evliliği sırasında yaşadığı zorlukları ve eşinin Serap isimli kadınla ilişkisini anlatan Meral Musacalı, 17 yaşındayken ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiğini söyledi. Çocuk yaşta olduğu için evliliğin ne anlama geldiğini dahi bilmediğini belirtti.

17 YAŞINDA EVLİLİK VE GENÇ YAŞTA YAŞANAN ZORLUKLAR Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kayınvalidesi ve görümcesiyle sorunlar yaşadığını dile getiren Meral Musacalı, ikinci çocukları Sevda henüz 2 aylıkken Metin Musacalı'nın Serap isimli kadını hayatına dahil etmek istediğini öne sürdü. Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın o dönem 15 yaşında olduğunu belirttiği Serap'ı kaçırması nedeniyle cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti. METİN MUSACALI CEZAEVİNE GİRMESİN DİYE BOŞANDI Eşinin cezaevine girmemesi için fedakârlık yaptığını söyleyen Meral Musacalı, "Seni cezaevine yatırmayacağım" diyerek resmî nikâhla boşandığını, ardından Metin Musacalı ile Serap'ın evlendiğini anlattı.

"HÜLYA GELDİ KAPIYA, TALİP ELİFE'Yİ DÖVÜYOR DEDİ" Meral Musacalı'nın yayındaki açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Elife Doğrul'un kaybolduğu geceye ilişkin anlattıkları oldu.

Meral Musacalı, kızı Hülya'nın o gece kapıya gelerek Talip Musacalı'nın Elife Doğrul'u dövdüğünü söylediğini öne sürdü. Metin Musacalı'nın olayın ardından Elife Doğrul'u götürdüğünü gördüğünü belirten Meral Musacalı, şöyle konuştu: "Hülya geldi kapıya, 'Talip Elife'yi dövüyor' dedi. Metin gitti, Metin götürdü onu gördüm. 2-3 saat sonra telefon açtı Metin, 'Elife olay çıkardı, Talip ağabeyime söyle' dedi. Söyledim."