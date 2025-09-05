05 Eylül 2025, Cuma
2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde
Yeşilçam'ın efsane karakterlerinden Ayşecik ile hafızalarda derin izler bırakan Zeynep Değirmencioğlu, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 2 yaşındayken şöhreti yakalayan Değirmencioğlu, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olmuştu. Aradan geçen yılların ardından artık 70 yaşına gelen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.
