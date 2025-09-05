05 Eylül 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri 2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Yeşilçam'ın efsane karakterlerinden Ayşecik ile hafızalarda derin izler bırakan Zeynep Değirmencioğlu, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. 2 yaşındayken şöhreti yakalayan Değirmencioğlu, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olmuştu. Aradan geçen yılların ardından artık 70 yaşına gelen ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:59
2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan ve oyunculuğuyla gönüllere taht kuran isimler, değişimleriyle sosyal medyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Bunlardan biri de henüz 2 yaşında şöhreti yakalayan ve 20 yaşına kadar birçok projede rol alan Zeynep Değirmencioğlu...

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olarak hafızalara kazınan Değirmencioğlu, Hayat Sevince Güzel, Çalıkuşu, Sokak Kızı, Zehirli Çiçek, Öksüzler, Kara Sevda, Merhamet, Yavrum, İlk Aşk, Gelinlik Kızlar gibi başarılı yapımlarda rol aldı.

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

1975 yılında ünlü Fenerbahçeli futbolcu Serkan Acar ile nikah masasına oturan Değirmencioğlu, evlilik sonrası ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Şimdilerde 70 yaşında olan Değirmencioğlu'nun son hali de merak edildi.

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Artık bambaşka bir hayat yaşayan usta oyuncunun İstanbul'da emlakçılık yaptığı iddia edilmişti.

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İşte "Ayşecik" karakteriyle hafızalardan silinmeyen Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Zeynep Değirmencioğlu

2 yaşında tanınmıştı şimdi 70 yaşında! Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu bakın ne halde

Zeynep Değirmencioğlu