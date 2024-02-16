16 Şubat 2024, Cuma
17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Buruk'tan üzücü bir haber geldi. Çift, boşanma kararı alarak 17 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Okan Buruk ve Nihan Buruk'un 15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunuyor. Çiftin uzun yıllara dayanan evliliklerinin sona ermesi, duyanları adeta şaşırttı! İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:23
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