17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

İşinde çok başarılı bir kariyer çizen Okan Hoca, Türkiye'nin tescilli güzellerinden modacı Nihan Buruk ile evliliğinde aynı başarıyı gösteremedi!

Yakın çevresinde, Okan-Nihan Buruk çiftinin boşandığı konuşuluyor. Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı.