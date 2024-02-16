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Haberler Galeri 17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile eşi Nihan Buruk'tan üzücü bir haber geldi. Çift, boşanma kararı alarak 17 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Okan Buruk ve Nihan Buruk'un 15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunuyor. Çiftin uzun yıllara dayanan evliliklerinin sona ermesi, duyanları adeta şaşırttı! İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:23
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17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ve eşi Nihan Buruk çiftinden şaşırtıcı bir haber bugün GÜNAYDIN gazetesinin köşe yazarı Bülent Cankurt tarafından gündeme getirildi. Cankurt'un köşe yazısında ortaya attığı iddiaya göre, uzun süredir medya ve taraftarların dikkatle takip ettiği çift, evliliklerini sonlandırdı.

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17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşe yazısı;

Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim!

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17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

İşinde çok başarılı bir kariyer çizen Okan Hoca, Türkiye'nin tescilli güzellerinden modacı Nihan Buruk ile evliliğinde aynı başarıyı gösteremedi!

Yakın çevresinde, Okan-Nihan Buruk çiftinin boşandığı konuşuluyor. Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı.

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17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş.

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17 yıllık evlilik sona erdi! Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk ayrılık haberiyle gündem oldu!

Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında.