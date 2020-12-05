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Yunanistan ateşle oynuyor! Şok fotoğraflar: Genelkurmay Başkanı paylaştı
Yunanistan, Mısır, Fransa, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişti. Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un Twitter mesajı çizgiyi aştı.
Giriş Tarihi: 05.12.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 15:16
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı