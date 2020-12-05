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Yunanistan ateşle oynuyor! Şok fotoğraflar: Genelkurmay Başkanı paylaştı

Yunanistan, Mısır, Fransa, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişti. Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'un Twitter mesajı çizgiyi aştı.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 15:16
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı

Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye karşısında gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği'ni kışkırtma hamlelerinden sonra yeni bir adım attı.

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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte diğer Türkiye karşıtı ülkeler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa Akdeniz'de tatbikata girişti.

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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı

Mısır'ın İskenderiye açıklarında 30 Kasım'da başlayan deniz ve hava tatbikatına, beş ülkeden savaş gemileri ve jetler katıldı.

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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı

Söz konusu tatbikat 2017'den bu yana Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs tarafından yapılıyordu, bu yıl Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu.

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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı paylaştı

Yunan medyası, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi inisiyatifleriyle bu yılki tatbikata katılma kararı aldığını bildiriyor.