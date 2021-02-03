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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Öğretmen adayları heyecan içinde! 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi belli oldu mu? Öğretmen adayları heyecan içinde! 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ile ilgili kararlarını açıklamasının ardından gözler öğretmen atamalarına çevrildi. İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala, atama bekleyen öğretmen adaylarının araştırmaları sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.02.2021 12:10
Yeni yıla girmemiz ile birlikte atama takvimini heyecanla beklemeye başlayan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Söz konusu atamalar ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, 2021 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında gerçekleştirilecek öğretmen atamalarının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bütçe çalışmaları sonrası öğretmen atamaları için takvim ve kadro sayısı belli olacak. Takvim belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BAKAN SELÇUK'TAN ATAMA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin,
"Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.
Bakan Selçuk, 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.
Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:
"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde.