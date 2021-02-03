Özellikle siparişlerin yoğun olduğu öğle ve akşam saatlerinde yemekleri vatandaşa sıcak bir şekilde ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf eden kuryeler, adeta zamanla yarışıyor.

Bir lokantada kurye olarak çalışan Şehmus Nazik, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır kuryelik yaptığını ve ilk defa böyle bir yoğunlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.