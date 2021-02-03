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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri O tarihte açılabilir: Normalleşme süreci belli oluyor! Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? O tarihte açılabilir: Normalleşme süreci belli oluyor! Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Son Kabine Toplantısı'nda kafe ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili yeni bir karar çıkmadı. Başkan Erdoğan, vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle yeni bir karar alınacağını duyurdu. İşletme sahipleri ve vatandaşlar, paket servis ya da gel-al hizmeti veren bu mekanların hangi tarihte normale döneceğini araştırıyor. Söz konusu mekanlar ile iligli o tarih dikkat çekiyor. Peki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:10
Yeme-içme sektöründe açılış için umutlu bekleyiş devam ediyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl 20 Kasım tarihinde paket servis ve gel-al hizmeti vermeye başlan kafe, lokanta ve restoranlarda normalleşme tarihi merak ediliyor. 2 aya yakın süredir paket servis hizmeti veren işletme sahiplerinin gözleri Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karardaydı. Ancak salgının son durumuna göre bu mekanlar ile ilgili yeni bir karar alınmadı. Peki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, LOKANTALAR VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta ve restoranlar gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Vaka sayısındaki seyre göre kısıtlamaların 15 Mart'tan sonra kaldırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
LOKANTA İLE MÜŞTERİ ARASINDA DOKUDUKLARI MEKİK 4 KAT ARTTI
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece paket servis ile müşterilerine hizmet veren lokantaların iş yükünün çoğunluğu motorlu kuryelerin sırtında.
Çalıştıkları işletmelerin ayakta kalmasını sağlayan kuryeler, işletmelerin hizmet vermeye başladığı saatten kapanışına kadar müşteri ile iş yeri arasında mekik dokuyor.
Özellikle siparişlerin yoğun olduğu öğle ve akşam saatlerinde yemekleri vatandaşa sıcak bir şekilde ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf eden kuryeler, adeta zamanla yarışıyor.
Bir lokantada kurye olarak çalışan Şehmus Nazik, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır kuryelik yaptığını ve ilk defa böyle bir yoğunlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Salgın nedeniyle evden çıkılmaması ve kısıtlamaların olmasından dolayı siparişlerin sürekli iş yerleri ve evlere yapıldığını bildiren Nazik, salgından önce günde yaklaşık 20 olan paket hizmeti sayısının şu an yaklaşık 55 pakete çıktığını bildirdi.
Nazik,
"Dışarıya toplam paket sayımız 800'ü buluyor. Bu süreçte ister istemez yoğunluk oluyor. Memnunuz, yapacak bir şey yok, işimiz, çalışmamız lazım. Çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.