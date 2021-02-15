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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika açıklaması: Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kararı ne oldu? YÖK son dakika açıklaması: Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kararı ne oldu? Son dakika... Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? YÖK tarafından üniversitelerin yüz yüze eğitime geçişi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz gün üniversite açıklamasının ardından gözler bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağına çevrildi. YÖK'ten konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kararı ne oldu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 11:58
Son dakika... Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime devam eden üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitime geçişin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. YÖK tarafından Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri istenmişti. Bu gelişmelerin ardınan öğrenciler son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı kararı ne oldu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır." ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerdeki yüz yüze eğitim beklentisi ile ilgili şunları kaydetti:
"Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır. Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür." ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM...
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, her üniversitenin yüz yüze eğitime kendisinin karar vermesi gerekeceğini söyledi. İlhan,
"Bir grup özellikle, 'üniversiteler açılsın, tamamen yüz yüze olsun' derken, bir grup ise 'tamamen çevrimiçi olsun' diyor. Doğru olan şu; rakamların gidişatına bakıp her üniversite kendi olanakları, kendi yeterlilikleri, yürüttükleri eğitim programları dahilinde eğitimin 'çevrimiçi+yüz yüze' ya da sadece 'yüz yüze' olacağına karar vermesi gerekecek" dedi.