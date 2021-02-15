ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş tarihi henüz belli olmadı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, bugün yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır."