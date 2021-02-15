Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 sınavlar online mı, yüz yüze mi?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim üzerinden eğitimine devam eden öğrenciler için kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlı açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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