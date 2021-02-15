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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 sınavlar online mı, yüz yüze mi? Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 sınavlar online mı, yüz yüze mi? AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? Açıköğretim üzerinden eğitimine devam eden öğrenciler için kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlı açıköğretim öğrencilerini yakından ilgilendiren kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte merak edilen tüm detaylar... Giriş Tarihi: 15.02.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 11:15
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemine ilişkin kayıt yenileme detayları açıklandı. Yeni dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin belirlenen tarihler aralığında kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF sınavlar online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayan AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 26 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
A��F bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecek.
Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.