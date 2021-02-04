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Haberler Galeri YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuru kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavına hazılıklarını sürdüren öğrenciler, bugün itibarıyla başvurularını yapabilecekler. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı YKS başvuru kılavuzuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte 2021 YKS kılavuzu ve merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 10:22
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YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

YKS başvuru kılavuzu 2021 yayımlandı. Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavına hazırlık yapan öğrenciler, başvuru tarihini heyecanla bekliyordu. Bugün itibarıyla başlayan YKS başvurularına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Başvuru şartları, sınav ücreti ve başvuru işlemlerine ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başvuru aşamasında HES kodu bilgisi de isteniyor. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

TYT, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

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YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

2021 YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT) her biri için 90,00 TL'dir.

Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylarise 270,00 TL yatıracaklar.

Sınav ücretleri aşağıda belirtilen bankalara yatırılabilecek.

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YKS başvuru kılavuzu 2021: YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT AYT sınav ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)