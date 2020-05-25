Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayramda da devam ediyor! Havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlann Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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