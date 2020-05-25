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Haberler Galeri Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayramda da devam ediyor! Havadan görüntülendi

Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayramda da devam ediyor! Havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlann Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:09
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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi
Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşaatına başlanılan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayramda da sürüyor.

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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi
Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi

Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan salgın hastanesinde işçiler aralıksız çalışıyor.

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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi
Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi

Çalışmalar havadan da görüntülendi.

A HABER YEŞİLKÖY'DEKİ ACİL HASTANESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ |VİDEO

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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi
Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi
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Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi
Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde çalışmalar bayram da devam ediyor! Havadan görüntülendi