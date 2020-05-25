Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

Son dakika... Haziran ayı normalleşme takvimi merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası 16 Mart'ta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgının kontrol altına alınması ile birlikte normalleşme sürecinin nasıl olacak araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere 11 Mayıs'ta AVM'ler, berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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