25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

Son dakika... Haziran ayı normalleşme takvimi merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrası 16 Mart'ta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Salgının kontrol altına alınması ile birlikte normalleşme sürecinin nasıl olacak araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere 11 Mayıs'ta AVM'ler, berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 16:22
  • 1
  • 15
Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

Son dakika... 1 Haziran'da nereler açılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermesinin ardından milyonlarca vatandaş Haziran ayında normalleşme sürecinin nasıl olacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası kapalı olan işletmeler yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 15
Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

Hükümetin yaptığı çalışmalarda bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

  • 3
  • 15
Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

  • 4
  • 15
Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.

  • 5
  • 15
Son dakika: 1 Haziran'da nereler açılacak? Restoran, kafe, spor salonları, sürücü kursları ne zaman açılacak?

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.