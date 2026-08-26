Yerel medyaya küresel kuşatma! İçeriği üretene telif ödenmiyor: Yasal düzenleme artık zorunluluk

Dijital platformların yerli medyanın ürettiği içerikleri kullanarak reklam geliri elde etmesi tartışma konusu oldu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, telif hakları ve reklam gelirlerinin dağılımıyla ilgili yasal düzenlemenin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Google, Meta, YouTube ve TikTok gibi platformlar yerli medyanın ürettiği haberleri kendi sistemleri üzerinden kullanıcıyla paylaşıyor. Buradan elde edilen milyarlarca liralık reklam gelirleri ise yurt dışına akıyor. OKAN MÜDERRİSOĞLU: "MANİPÜLASYON NOKTASINDA SON DERECE TEHLİKELİ İŞLERE İMZA ATIYORLAR" Yani üretici konumundaki milli medya oyunun dışına itiliyor ve küresel şirketlerin keyfi algoritma kararlarına uymaya mahkum ediliyor. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, konuyla ilgili ATV ekranlarında değerlendirmede bulundu.

"DİJİTAL PLATFORMLAR BEDELSİZ OLARAK KULLANIYOR" İçeriklerin yerli ve milli medya tarafından üretildiğini belirten Müderrisoğlu, "İçeriği yerli ve milli medya üretiyor. Bu içeriği bedelsiz olarak kullanan dijital platformlar dediğimiz 'sosyal medya kartelleri' hangi haberin hangi öncelikte nasıl servis edileceğini etkiliyor" ifadelerini kullandı. Küresel medyadaki manipülasyonlara da dikkati çeken Müderrisoğlu, "Bu küresel sosyal medya şirketleri dediğimiz yapılanmalar, özel yazılımlarıyla manipülasyon noktasında son derece tehlikeli işlere imza atıyor" şeklinde konuştu.

Reklam gelirleri ve telif hakları ile ilgili yaşanan sorunlara değinen Müderrisoğlu, şunları kaydetti: "Öncelikle konunun bir toplumsal huzur, gençlik ve milli güvenlik meselesi boyutu var. Bir de yerli ve milli medyanın sürdürülebilirliği açısından reklam gelirleri ve telif haklarının dağılımıyla ilgili yapısal bir problem var."

"MEDYANIN MİLLİ TARAFI AÇIK HEDEF GİBİ CEZALANDIRILIYOR" Öte yandan yerli ve milli yayıncıların karşılaştığı baskıları hatırlatan Müderrisoğlu, RTÜK'ün kararlarının tartışmalara yol açtığını söyledi. Müderrisoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerli ve milli medya kayıtlı, açık, şeffaf, hesap verebilir ve görünür. Buraya bu kadar yüklenilirken küresel şirketlerin kurduğu dijital platformlardaki ahlaka aykırı, toplumsal huzura ve kamu düzenine tehdit oluşturan, gençlerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesine, çocukların temel eğilimlerine doğrudan müdahale eden bu şirketler ise kolaylıkla kendilerine hareket alanı buluyor."