Anadolu'nun kaderini değiştiren Malazgirt Muharebesi öncesinde Sultan Alparslan, hükümdarlık ihtişamını değil, askerleriyle paylaşacağı ortak kaderi öne çıkardı. Cuma namazının ardından ordusunun karşısına sade ve beyaz bir elbiseyle çıkan büyük Selçuklu hükümdarı, bu tercihin taşıdığı anlamı unutulmayacak sözlerle açıkladı. O sözler, bir savaş emrinden fazlasıydı; ölümü göze alan bir liderin inancını ve zafer yürüyüşünü ilan ediyordu.

BEYAZ ELBİSENİN ANLAMI: ZAFERDEN ÖNCE ŞEHADETE HAZIRLIK

Malazgirt Ovası'nda Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya geldiğinde Sultan Alparslan, hükümdarlık makamını yansıtan gösterişli bir kıyafet yerine kefen niyeti taşıyan beyaz bir elbise giymişti. Bu tercih, ölümü göze aldığını ve askerleriyle aynı kaderi paylaşmaya hazır olduğunu gösteriyordu.

İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Sultan Alparslan, beyaz elbisesinin anlamını askerlerine "eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun" sözleriyle açıkladı. Muharebe başladığında ok ve yayını bırakan Alparslan, kılıcı ile gürzünü alarak mücadeleye hazırlandı.

TDV İslam Ansiklopedisi ise Sultan Alparslan'ın beyaz elbisesiyle ordusunun karşısına çıktığını ve askerlerine şöyle seslendiğini aktarıyor:

"Ben, müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehid olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var; ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım; benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler."

Bu konuşmayla hükümdar ve asker arasındaki makam farkını savaş meydanında kaldıran Sultan Alparslan, sözlerini tamamladıktan sonra ordusunun başında ileri atıldı ve Malazgirt Muharebesi'nin ilk taarruzunu başlattı.