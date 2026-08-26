Sultan Alparslan’ın kefen niyetine giydiği beyaz elbisenin hikayesi: 26 Ağustos 1071 Cuma günü ne yaşandı?
Malazgirt Zaferi, yalnızca üstün bir savaş planının değil; inanç, cesaret ve askerleriyle aynı kaderi paylaşan sarsılmaz bir liderliğin eseriydi. Sultan Alparslan, sayıca üstün Bizans ordusunun karşısına çıktığı 26 Ağustos 1071'de sözleri, kıyafeti ve kararlılığıyla geri dönüşü olmayan bir yürüyüş başlattı. Peki o cuma, dua vaktinden akşam karanlığına kadar savaş meydanında hangi adımlar atıldı? İşte Sultan Alparslan'ın kefen niyetine giydiği beyaz elbisenin hikayesi ve uyguladığı savaş taktiği...
Anadolu'nun kaderini değiştiren Malazgirt Muharebesi öncesinde Sultan Alparslan, hükümdarlık ihtişamını değil, askerleriyle paylaşacağı ortak kaderi öne çıkardı. Cuma namazının ardından ordusunun karşısına sade ve beyaz bir elbiseyle çıkan büyük Selçuklu hükümdarı, bu tercihin taşıdığı anlamı unutulmayacak sözlerle açıkladı. O sözler, bir savaş emrinden fazlasıydı; ölümü göze alan bir liderin inancını ve zafer yürüyüşünü ilan ediyordu.
BEYAZ ELBİSENİN ANLAMI: ZAFERDEN ÖNCE ŞEHADETE HAZIRLIK
Malazgirt Ovası'nda Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya geldiğinde Sultan Alparslan, hükümdarlık makamını yansıtan gösterişli bir kıyafet yerine kefen niyeti taşıyan beyaz bir elbise giymişti. Bu tercih, ölümü göze aldığını ve askerleriyle aynı kaderi paylaşmaya hazır olduğunu gösteriyordu.
İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Sultan Alparslan, beyaz elbisesinin anlamını askerlerine "eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun" sözleriyle açıkladı. Muharebe başladığında ok ve yayını bırakan Alparslan, kılıcı ile gürzünü alarak mücadeleye hazırlandı.
TDV İslam Ansiklopedisi ise Sultan Alparslan'ın beyaz elbisesiyle ordusunun karşısına çıktığını ve askerlerine şöyle seslendiğini aktarıyor:
"Ben, müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehid olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var; ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım; benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler."
Bu konuşmayla hükümdar ve asker arasındaki makam farkını savaş meydanında kaldıran Sultan Alparslan, sözlerini tamamladıktan sonra ordusunun başında ileri atıldı ve Malazgirt Muharebesi'nin ilk taarruzunu başlattı.
SULTAN ALPARSLAN'IN ROTASINI DEĞİŞTİREN HABER
1071 yılının başında Sultan Alparslan'ın hedefinde Bizans yoktu. Mısır'a ilerlemek isteyen Selçuklu hükümdarı, ordusuyla Halep çevresinde bulunuyordu. Ancak Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes'in büyük bir kuvvetle doğuya yürüdüğünü öğrenince seferi yarıda bıraktı ve yönünü Anadolu'ya çevirdi.
Romanos Diogenes'in amacı, Türk akınlarını durdurmakla sınırlı değildi. Bizans İmparatoru, Selçuklu kuvvetlerini Anadolu'dan çıkararak tehdidi kaynağında ortadan kaldırmayı planlıyordu.
KALABALIK BİZANS ORDUSUNUN GÖRÜNMEYEN ZAAFI
Bizans ordusu sayı, silah ve teçhizat bakımından Selçuklu kuvvetlerinden üstündü. Ancak farklı milletlerden askerler ile ücretli birliklerin bir araya gelmesi, ordunun en zayıf yönünü oluşturuyordu. Aynı hedef etrafında birleşmeyen kuvvetler arasında güven ve emir-komuta bütünlüğü sağlanamıyordu.
Romanos Diogenes de komutanlarına tam olarak güvenmiyordu. Bu nedenle savaş başlamadan önce kumandanlarından ayrı ayrı sadakat yemini aldı.
RAHVE OVASI'NDA ASKERİ HAZIRLIK
Ahlat üzerinden Malazgirt'e ulaşan Sultan Alparslan, 24 Ağustos'ta Ahlat ile Malazgirt arasındaki Rahve Ovası'nda karargahını kurdu. Çevredeki tepeleri kontrol altına almak için birliklerinin bir bölümünü yüksek noktalara yerleştirdi.
Bu hamle, Selçuklu ordusuna savaş alanını izleme ve Bizans kuvvetlerinin hareketlerini önceden görme imkanı sağladı. Böylece sayıca az olan Selçuklu birlikleri, arazinin sunduğu avantajı kendi lehine kullanmaya başladı.