Yeni Parti'den siyah bantlı provokasyon! Halk TV'ye destek şovu alay konusu oldu: Sosyal medyada tepki yağdı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturması kapsamında şirketlere TMSF kayyumu atanmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda akıllara durgunluk veren bir protesto sergilendi. Yeni Parti milletvekillerinin ağız ve gözlerini siyah koli bantlarıyla kapatarak komisyon salonuna girmesi ve bantlar yüzünden gözlerini açmakta dahi zorlanmaları sosyal medyada adeta alay konusu oldu. Muhalefet vekillerinin sergilediği ciddiyetten uzak şova vatandaşlar sert tepki gösterirken, paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri yerine yargı sürecindeki bir yolsuzluk soruşturmasını hedef alan Yeni Parti milletvekilleri, ağızlarını ve gözlerini siyah elektrik bantlarıyla bantlayarak salona geldi.

Şov uğruna yüzlerini koli bantlarıyla kaplayan milletvekillerinin, toplantı boyunca gözlerini bantların altından açabilmek için adeta kıvrandığı anlar kameralara yansıdı. YENİ PARTİ'DEN SİYAH BANTLI TİYATRO! HALK TV'YE DESTEK ŞOVU ALAY KONUSU OLDU

Devletin en kritik komisyonlarından birini adeta tiyatro sahnesine çeviren bu anlar, sosyal medyaya düşer düşmez kullanıcıların diline düştü. Komisyonda yaşanan bu trajikomik manzarayı değerlendiren bir sosyal medya kullanıcısı, "Yalan habere son güne süper başlangıç" ifadelerini kullandı.



"AKŞAM DA IŞIKLARI YAKIP SÖNDÜRÜN"

Milletvekillerinin gözlerini açmakta zorlandığı o anlar sosyal medyada hızla yayılırken, vatandaşlar muhalefetin ciddiyetsizliğini bir kez daha eleştirdi. Meclis sıralarında sergilenen siyah bantlı performansı hayretle karşılayan bir vatandaş, "Allah bunlara akıl fikir versin" sözleriyle aktardı. Yaşanan tiyatronun hiçbir meşru gerekçeye dayanmadığını vurgulayan bir diğer kullanıcı ise, "Şimdi bu siyah bantları takarak ne elde etmiş oluyorlar?" ifadelerini kullandı.