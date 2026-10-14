Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığına ait amforaların, Anadolu'nun denizcilik tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Ersoy, "Mavi Vatan'da, dünyanın en eski batığının izlerini gün yüzüne çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. Kazılarda çıkarılan, yaklaşık 4.400–4.700 yıllık amforalar, dönemin ticaret bağlantılarının yanı sıra denizcilerin günlük yaşamlarına ilişkin de dikkat çekici ipuçları sundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kekova'da yürütülen su altı kazılarında ortaya çıkarılan buluntuların önemine dikkati çekti. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforaların, Doğu Akdeniz'deki ticaretin ve kültürler arası etkileşimin izlerini taşıdığını vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:



"Kil analizleri, amforaların muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretildiğine işaret ediyor. Benzer örneklerin Mısır, Troya ve Girit'te de bulunması, farklı coğrafyaları deniz yoluyla birbirine bağlayan ticaret ağlarını anlamamız açısından büyük önem taşıyor."