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YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tuğgeneralliğe terfi etti. Aynı kararla Albay Özlem Karapınar da tuğgeneral rütbesine yükselerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 1

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ardından alınan terfi kararları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 2

Toplantıda 25 general ve amiralin bir üst rütbeye, 69 albayın ise general ve amiralliğe terfi ettirilmesi kararlaştırılmıştı.

Terfi listesinde dikkat çeken bir başka isim Albay Özlem Karapınar oldu.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 3

HAVACILARIN İLK KADIN PAŞASI

Öte yandan Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 4

ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Hava Kuvvetleri Kurmay Albayı olarak görev yapan Özlem Karapınar, 2026 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Böylece Türk Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kadın general olarak kayıtlara geçti.

Karapınar'ın doğum tarihi, eğitim geçmişi ve görev özgeçmişine ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 5

2024 yılında Axiom Mission 3 (Ax-3) görevi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Gezeravcı, 21 günden fazla uzayda kalarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza atmıştı. Görev süresince 13 farklı bilimsel deney gerçekleştiren Gezeravcı, "Türkiye'nin ilk astronotu" unvanını kazanmıştı.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 6

UZAY MİSYONUNDAN TUĞGENERALLİĞE

1979 yılında Mersin'de doğan Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde 15 yılı aşkın süre F-16 pilotu ve Akademik Kanat Komutanı olarak görev yaptı.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 7

Uzay görevinin ardından Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı emrine atanan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. YAŞ kararıyla tuğgeneral rütbesine yükselen Gezeravcı, askeri kariyerine yeni rütbesiyle devam edecek.

YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu 8
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