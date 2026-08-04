YAŞ'ta tarihi terfiler! Gezeravcı Tuğgeneral, Karapınar ilk kadın paşa oldu

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ardından alınan terfi kararları açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı.

Terfi listesinde dikkat çeken bir başka isim Albay Özlem Karapınar oldu.

Toplantıda 25 general ve amiralin bir üst rütbeye, 69 albayın ise general ve amiralliğe terfi ettirilmesi kararlaştırılmıştı.

Öte yandan Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.

ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Hava Kuvvetleri Kurmay Albayı olarak görev yapan Özlem Karapınar, 2026 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla tuğgeneralliğe terfi etti. Böylece Türk Hava Kuvvetleri tarihinde ilk kadın general olarak kayıtlara geçti.

Karapınar'ın doğum tarihi, eğitim geçmişi ve görev özgeçmişine ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.